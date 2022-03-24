Киевлян просят закрыть окна: дымом затянуло два района

Киевлянам рассказали, как уберечься от дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве наблюдается задымление, жителей города просят закрыть окна. Причина — пожар в Киевской области, задымление наблюдается в Голосеевском и Святошинском районах, сообщает КГГА.

Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром, а также по возможности не находиться на открытом воздухе. По возможности стоит включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

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Специалисты советуют делать влажную уборку и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Кроме того, стоит увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если из-за дыма появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области слышны множественные взрывы, очевидцы публиковали видео ярких вспышек из-за обстрелов.

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