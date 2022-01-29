Киевлянам массово не выплачивали зарплату в прошлом году – суммы долгов

В Киеве задолженность по выплате зарплаты в ноябре 2021 года уменьшилась на 4,3%. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задолженность по выплате зарплаты в ноябре 2021 года уменьшилась на 4,3%, то есть на 23,2 млн гривен. В декабре она составила около 523 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает Главком.

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1 декабря 2021 года основная доля общей суммы долга по выплате зарплаты приходилась на промышленность – 42,2% и профессиональную, научную и техническую деятельность – 37,7%.

Уменьшение долга в ноябре 2021 года фиксировалось в половине районов Киева, а существенное – в Печерском районе (24 514,6 тысяч гривен).

В документе сказано, что в течение ноября количество работников, вовремя не получивших заработную плату, уменьшилось на 13,0% и на 1 декабря составило 15 тысяч человек. Каждому из указанных работников не было выплачено в среднем 34 843 гривни, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за ноябрь 2021.

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Задолженность по выплате заработной платы, которая образовалась за счет бюджетных средств, на 1 декабря составила 18 393 800 гривен, или 3,5% от объема задолженности в целом.

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В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составило 13,8%. Однако кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года составила 2,972 млрд грн.

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