"Киевляне, готовьте ведра": на Киев надвигается гроза

Сейчас освежающий дождь очень не помешает жителям столицы – на улице слишком жарко

Украинцев снова ждут дожди / Фото: Сегодня

В Украину возвращаются дожди. После горячих и засушливых выходных столицу сегодня накроет дождь, хотя свежее от этого не станет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, несмотря на приход дождей, в Украине все еще сохранится жара.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине – локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы (карта). Голова также будет немного временами тяжелой, но дожди, хотя и ненадолго, все же дадут немного свежести. Поэтому в целом жара пока остается в Украине. Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони – будет дождь", – написала Диденко.

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Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.