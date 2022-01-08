Киевляне на Старый Новый год останутся без воды – список улиц

В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где не будет воды?
С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- ул. Сирко, 8, 2;
- ул. Васильковская, 97.
В центре Киева отключат воду
В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресу:
- бульв. Шевченко, 62.