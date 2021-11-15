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Киевляне остались без воды на нескольких улицах: список адресов

София Ковнир
15 ноября, 14:20
Водоснабжение отсутствует с 10:00 до 18:00

Массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 15 ноября, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

Водоснабжение с 10:00 до 18:00 отсутствует по следующим адресам:

  • улица Госпитальная, 8
  • улица Гродненская, 36
  • улица Гната Хоткевича, 18
  • улица Амвросия Бучмы, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г
  • улица Ивана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д
  • улица Северная, 4
  • улица Святошинская, 23
  • улица Победы, 11, 13, 15
  • улица Волынская, 69

Отключение воды в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 году возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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