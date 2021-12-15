Киевляне остались без воды: список улиц

В Киеве нет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 15 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

Временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ярославов вал, 20, 16, 14, 814а, 14б, 10, 6, 4;

ул. Лысогорская, 29б;

ул. Малышко, 3д;

бульв. Вацлава Гавела, 21б, 21в, 31.

В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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