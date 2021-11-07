Киевляне останутся без воды 8 ноября: список улиц

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 8 ноября, в Киеве на нескольких улицах отключат водоснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".
Где не будет воды?
8 ноября воды в столице не будет по следующим адресам:
- улица Борщаговская, 10, 10А, 12;
- проспект Победы, 23А, 11.
Важно добавить, что водоснабжение отключат с 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября.
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на Большой Окружной дороге повреждение водопровода
В Киеве на Большой Кольцевой дороге коммунальщики ликвидируют повреждения водопроводной сети. На многих жилых массивах снизили давление в водопроводе. Однако питьевую воду можно набрать в специальных автоцистернах.
Снижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах:
- Никольская Борщаговка,
- Южная Борщаговка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофания,
- Голосеев,
- Батыева Гора,
- Железнодорожный массив,
- Александровская Слободка,
- Соломенка,
- Первомайск,
- Чоколовка,
- Отрадный.
Где набрать воды
Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
- ул. Зодчих, 60, 60-А;
- ул. Якуба Коласа, 14;
- бульв. Кольцова, 17;
- ул. Игната Юры, 1/11;
- ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
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