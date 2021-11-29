Киевляне останутся без воды на несколько дней: список улиц

В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на нескольких улицах ожидается отключение водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где не будет воды?
С 30 ноября на 1 декабря с 19:00 до 08:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Крушельницкая, 4а;
- ул. Григоренко, 43.
Кроме того, с 1 на 2 декабря с 20:00 до 07:00 временно не будет водоснабжения по адресам:
- ул. Жилянская, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.