Киевляне под звуки сирен взяли в осаду супермаркеты за час до открытия – фото, видео

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 28 февраля закончился жесткий комендантский час, который продолжался 36 часов.

Жители столицы с самого утра, задолго до открытия магазинов, выстроились в огромные очереди за продуктами.

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Утром в понедельник в Киеве прозвучали сирены, извещающие о воздушной опасности, однако людей это не отпугивает.

/ Фото: "Сегодня"

/ Фото: "Сегодня"

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/ Фото: "Сегодня"

/ Фото: "Сегодня"

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Комендантский час "на паузе"

В понедельник, 28 февраля, в Киеве закончился жесткий комендантский час. Теперь он будет действовать только с 22:00 до 7:00.

В Киеве с 08:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт, однако поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Столичные власти просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. Также отмечается, что произошли некоторые изменения: