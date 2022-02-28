Киевляне под звуки сирен взяли в осаду супермаркеты за час до открытия – фото, видео

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В Киеве 28 февраля закончился жесткий комендантский час, который продолжался 36 часов.
Жители столицы с самого утра, задолго до открытия магазинов, выстроились в огромные очереди за продуктами.
Утром в понедельник в Киеве прозвучали сирены, извещающие о воздушной опасности, однако людей это не отпугивает.
Комендантский час "на паузе"
В понедельник, 28 февраля, в Киеве закончился жесткий комендантский час. Теперь он будет действовать только с 22:00 до 7:00.
В Киеве с 08:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт, однако поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.
Столичные власти просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. Также отмечается, что произошли некоторые изменения:
"После 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева".