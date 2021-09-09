Киевляне выбирают "место для борща". В городе установят новую скульптуру

Скульптуру борща в столице построят за средства меценатов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве установят скульптуру национального блюда борща. Горожане могут помочь выбрать место для скульптуры.

Об этом сообщает КГГА.

Инициатором проекта выступает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща", – говорит он.

Скульптуру борща построят за средства меценатов. Идею для нее выберут на открытом конкурсе. Для этого горожанам нужно заполнить онлайн-форму до 16 сентября включительно.

Борщ

В октябре 2020 года борщ внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. А в марте 2021-го Украина подала официальную заявку на внесение борща в перечень наследия ЮНЕСКО. Заявление состоит из более 700 страниц доказательств того, что борщ происходит из Украины. Обычно рассмотрение заявки длится до двух лет.

Реклама

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень также войдут: "Технология создания Клембовской рубашки "с цветком", "Пасхальное застолье "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка", "Карпатское лижныкарство".

Отметим, что в феврале 2021 года американское издание CNN включило украинский борщ в свой перечень 20 самых вкусных супов мира.

А Евгений Клопотенко – украинский шеф-повар, который популяризирует национальные блюда.

Ранее мы писали: