Киевская мэрия будет подсвечена цветами израильского флага (фото)

В этом году День независимости Израиля приходится на 15 апреля

Киевскую мэрию в среду вечером подсветили в белый и синий – цвета флага Израиля – по случаю празднования Дня Независимости Государства Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Подсвечена киевская мэрия будет сине-белыми цветами до 6:00 15 апреля.

"Это сотрудничество очень важно для нас. Есть у нас и общие трагические страницы. Это Бабий Яр – одна из самых страшных трагедий человечества. Но есть светлые страницы. Ведь у истоков государства Израиль стояли и выходцы из Украины. В частности, киевлянка Голда Меир", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

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Отметим, в этом году День независимости Израиля приходится на 15 апреля.

Напомним, ранее на столичной Парковой дороге символически открыли парк Украино-Израильской дружбы.

Ранее мы писали, что Израиль открывается для туристов – что надо знать путешественникам.

Стоит отметить, что Израиль является одним из примеров успешной борьбы с пандемией COVID-19 – в некоторых больницах страны даже начали закрывать отделения для больных коронавирусом.