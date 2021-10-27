Киевская область переходит в красную зону: список ограничений

В Украине ужесточают карантин / Фото: Коллаж: Сегодня
С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходит Киевская область. Новые ограничения коснутся всех.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
"Красный уровень эпидбезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах", – говорится в сообщении.
Помимо Киевской области в красную зону попали ряд областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
Кого коснутся ограничения?
- Ограничения коснутся работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%.
- Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.
- Такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.
- Торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.
Новые ограничения красной зоны
Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в областях, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, 100% работников которых прошли вакцинацию от коронавируса.
Обслуживать можно только вакцинированных посетителей.
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