Киевские школьники отправились на каникулы – когда вернутся на учебу

В столичных учебных заведениях начались каникулы / Фото: Коллаж: Сегодня
Во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они продляться до 9 января.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
"С сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Праздники закончатся 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровые включились в процесс обучения. Для этого мы все должны соблюдать элементарные правила и ограничения, которые действуют в Киеве в отношении нахождения города в желтой зоне опасности", - пишет он.
Карантин в Украине
По состоянию на 23 декабря, почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина. Только две области – Волынская и Запорожская – все еще в красной зоне карантинных ограничений.
Актуальные правила желтой зоны
В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:
- Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников
- Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
- Проведение массовых мероприятий
- Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
- Работа заведений общепита (кроме работы навынос и доставки)
- Работа спортзалов, бассейнов
- Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений)
- Межобластные и международные перевозки
Ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" ковид-сертификат, сертификат о выздоровлении или ПЦР-тест.
Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.
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