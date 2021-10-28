В Киеве эвакуируют людей из апелляционного суда. Что происходит?

В Киеве "заминировали" Апелляционный суд. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский апелляционный суд временно приостановил работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Накануне поступила информация о минировании помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

Работников и посетителей Киевского апелляционного суда эвакуировали. Правоохранители пока эту информацию не комментировали.

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Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

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