В Киеве эвакуируют людей из апелляционного суда. Что происходит?

В Киеве "заминировали" Апелляционный суд. / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевский апелляционный суд временно приостановил работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Накануне поступила информация о минировании помещения Киевского апелляционного суда.
"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.
Работников и посетителей Киевского апелляционного суда эвакуировали. Правоохранители пока эту информацию не комментировали.
Наказание за ложное сообщение о минировании
В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.
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