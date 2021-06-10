Киеву не хватает санитаров. Труп мужчины больше часа пролежал на Троещине (фото)

Медики выяснили, что мужчине резко стало плохо и он внезапно умер среди улицы – правоохранители выясняют все обстоятельства

Фото: Троещина

Жителей столичной Троещины возмутила ситуация, когда труп мужчины больше часа пролежал на пешеходной дорожке по улице Бальзака.

"Была скорая и полиция, накрыли тело, что-то записали и уехали", – пишут в социальных сетях. На опубликованных фото видно, что мимо накрытого тела ходят дети и мамы с колясками.

В полиции Киева рассказали, что на Троещине внезапно скончался местный житель1952 года рождения.

"На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По выводам медиков, мужчине стало плохо, и он внезапно умер. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая все задокументировала и уехала на очередной вызов", - рассказали нам в полиции Киева.

Фото: Троещина

На место приехали родственники мужчины, они решили дождаться приезда санитаров. В полиции пояснили почему так долго не забирают тело.

"Проблема в том, что санитары, которые выезжают забирать тела не справляются с внезапными смертями, которые происходят по городу. На весь город работает 1 или 2 автомобиля. Правоохранители вызвали их сразу, но, они, увы, находятся еще в дороге и не доехали на левый берег. К сожалению, такое часто случается, когда лежит накрытое тело, а люди вынуждены проходить мимо и смотреть на него", – говорят в полиции Киева.

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