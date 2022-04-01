Кличко попросил киевлян подозждать с возвращением домой

Кличко предупредил об опасности возвращения в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи столицы все еще продолжаются серьезные "большие" бои — об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Reuters.

Он также обратился к жителям, которые выехали и попросил их не спешить.

"Риск погибнуть достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного времени", — заявил он.

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