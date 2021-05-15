Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сына Егора с днем рождения, который он празднует 15 мая.

Об этом мэр написал в Telegram.

"Сегодня Егору 21. Как быстро летит время ... Горжусь сыном", – написал Кличко и прикрепил совместное фото с Егором.

Реклама

Сын мэра Киева родился 15 мая 2000 в Лос-Анджелесе. У Егора-Даниэля при рождении было американское гражданство, ведь родился он в США.

Городской голова вместе с женой Натальей кроме Егора-Даниэля, воспитывает еще двоих детей – Елизавету-Викторию и Максима-Александра.

Напомним, что в 2000 году Кличко рассказывал "Сегодня" о рождения сына. Будущий мэр лично присутствовал на родах, он поддерживал жену и был свидетелем рождением сына. В то время боксер восстанавливался после травмы и воевал только с пеленками.

Ранее мы рассказывали, что брат мэра Киева 45-летний Владимир Кличко в последнее время наслаждается жизнью вне спорта. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе уделяет время дочери Кайе-Евдокии и ищет новые вызовы. То он показывает, как путешествует в пустыне, а то учится управлять самолетом.