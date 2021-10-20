"Призываю киевлян вакцинироваться". Кличко заявил, что Киев на пороге красной зоны

Виталий Кличко заявил, что Киев на грани красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице и в целом в Украине ситуация с распространением коронавируса ухудшается каждый день.

Соответствующий пост городской голова опубликовал в своем Telegram-канале.

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Большинство пациентов в тяжелом состоянии

Как сообщил Кличко, ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом – ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1000 новых больных и 29 летальных случаев.

Более 500 человек попали в больницы, и большинство из них – в тяжелом состоянии.

По словам мэра, койки в столичных больницах стремительно заполняются, и таким образом Киев – на пороге красной зоны.

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Единственный выход – массовая вакцинация

Кличко подчеркнул, что на сегодняшний день единственный способ остановить распространение коронавируса и избежать суровых ограничений – массовая вакцинация.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! 98% госпитализированных – не привиты. И умирают, в абсолютной предпочтительности, невакцинированные пациенты", – добавил Кличко.

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

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Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

За 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

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