Когда Киев выйдет из красной зоны: мы узнали

Когда столица выйдет из красной зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца. Напомним, город перешел в красную зону с 1 ноября. Сайт "Сегодня" узнавал, сколько еще будут продолжатся ограничения.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что месяц ограничений пошел столице на пользу.

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"Это принесло положительный результат. Сейчас все показатели по заболеваемости стабилизировались и находятся в приделах нормы. Мы ожидаем, когда Киев переведут в желтую зону, но это решение принимается на уровне государственной комиссии. Документы о переводе города в желтую зону были направлены еще в прошлую пятницу, но пока официального решения нет", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, частично ограничения будут смягчены, а некоторые останутся действовать и в желтой зоне. Например, на предприятиях и в ТРЦ будут проводить проверки сертификатов о вакцинации. И она должна быть 100%.

Moderna разрабатывает вакцину против "Омикрон"

Американская биотехнологическая компания Moderna начала разработку вакцины против нового штамма "Омикрон". Уже в марте 2022 года планирует подать заявку на разрешение в США.

Как рассказал президент Moderna Стивен Хоге, бустеры, которые будут содержать в себе гены, что нацелены против мутации, должны будут преодолеть ожидаемое снижение эффективности препарата.

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