Когда Киев выйдет из красной зоны? В Минздраве ответили

Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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Карантин и коронавирус в Киеве

По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.

"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.

Он добавил: пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.

"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.

Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.

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