Когда в Киев придет весна? Новый прогноз синоптиков

Температура воздуха в городе может подняться до 7 градусов тепла / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевев ближайшие дни будет плюсовой, но облачной. Также почти каждый день в городе будут осадки. Однако сильного ветра ждать не стоит.

Об этом сообщает gismeteo.

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Завтра, 7 февраля, температура воздуха прогреется до +5 градусов, однако также будет снег с дождем и облачная погода. Во вторник, 8 февраля, синоптики обещают +1 градус и облачную, но сухую погоду.

9 февраля столбики термометров покажут около 4 градусов выше нуля, а вот 10-11 февраля температура воздуха в Киеве начнет прогреваться. В городе стоит ожидать около 6-7 градусов тепла, однако без солнца.

В пятницу, 11 февраля, будет также пасмурная погода и осадки, однако изредка будет выглядывать и солнце. Температура максимум поднимется до 3 градусов тепла и будет дождь.

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В субботу столбики термометров покажут также около 3 градусов тепла и будет облачно, а вот в воскресенье будет ясно. Однако станет холоднее. Синоптики обещают максимум 1 градус тепла.

Погода в Киеве на неделю. Скрин: gismeteo.

Какая температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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