Когда в Киеве завершится учебный год? В КГГА дали ответ

В этом году праздник последнего звонка перенесут из-за ВНО, но каникулы начнутся вовремя у столичных школьников

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян заявила, что в Киеве школьники закончат обучение до 1 июля.

Об этом она рассказала в эфире "Радио Киев – 98 FM".

"В Киеве не было приостановок или удлинения каникул. Если мы и находились в карантинной зоне, то просто переходили на дистанционную форму обучения и продолжали работать с детьми", – сообщила директор Департамента образования и науки.

По ее словам, в столице могут сместить праздник последнего звонка через проведение ВНО. В этом году оно начнется 21 мая.

Реклама

"В этом году 28 мая, когда ученики всех украинских школ традиционно праздновали последний звонок, состоится массовый экзамен – ВНО по математике. Таким образом, УЦОКО нарушили давнюю традицию проведения праздника последнего звонка. Ведь это праздник для выпускников школ, которые в этот день будут иметь безумную нагрузку" , – сказала Елена Фиданян.

Она рассказала, что учебный процесс в школах всегда завершался 1 июля. Работа школ в июне обычно включает ряд организационных нюансов, связанных с окончанием учебного года, а также проведение государственной итоговой аттестации.

Ранее мы сообщали, что в Киеве не планируют продолжать обучение школьников летом, так как дистанционное обучение не прерывалось и каникулы были в планируемый период.