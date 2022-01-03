Когда в Украину вернутся морозы: мы узнали у синоптиков

В страну может вернуться морозная зима / Коллаж "Сегодня"

В Украине уже в январе вернется морозная зима. Сильных морозов не синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

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Где ждать самых сильных морозов

Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также в Полтавской и Днепропетровской областях, относящимся географически к центральной Украине.

Где останется тепло

В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так, на западе Украины – от Львовской области до Буковины и Хмельницкой области – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

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Еще меньше зимы увидим на Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "Ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0 и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.

Погода в столице

В Киеве погода прогнозируется более зимней, чем весенней, как сейчас. После Рождества в столицу придут небольшие морозы. Они постепенно усилятся к концу месяца до -7-9 градусов ночью и до -3-4 днем.

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