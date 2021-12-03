Когда зажгут елку на Софийской площади в Киеве – дата

В декабре откроют главную елку страны для киевлян и гостей города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сейчас активно монтируют каркас для елки и каток на Софийской площади. Мастера уже готовят декорации, гирлянды и игрушки. Сайт "Сегодня" узнал, когда же откроют главную елку страны.

Когда зажгут елку

Украшать главную елку страны начнут уже 25 ноября. А вот открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря.

Реклама

Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.

"В этом году украшения будут золотого и красного цветов. 15 тысяч – золотых игрушек и 10 тысяч красного цвета. Золотого должно быть больше, поскольку главная елка в этом году посвящается Рождеству. Это будут небольшие шарики, которыми мы украсим ветки новогоднего дерева", – рассказывает сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Каток со звездами

Самый большой сюрприз ожидает киевлян возле памятника Богдану Хмельницкого. В этом году тут появится каток, его сделают вокруг монумента.

Над катком установят праздничную иллюминацию в виде звездного пути, шириной в четыре метра.

Реклама

Читайте также: