Кольцевое солнечное затмение. Когда его можно будет увидеть в Киеве?

Украинцы смогут увидеть около 5% от общего затмение – в этот день люди могут чувствовать слабость и головную боль

/ Фото: УНН

В четверг, 10 июня, киевляне смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение. Оно продлится больше часа.

Об этом сообщает "Укринформ".

В Украине кольцевое затмение Солнца начнется в 13:26 по киевскому времени. Максимальная фаза – в 14:15. Закончится – в 15:03. Однако украинцы смогут увидеть около 5% от общего затмение.

Для того, чтобы безопасно наблюдать за Солнцем – необходимо защитить свои глаза с помощью специальных светофильтров, закопченного на свече стекла, рентгеновской или фотоаппаратной пленки.

"Риск повредить сетчатку глаза несет длительное наблюдение или пользование неспециализированной оптикой: биноклями, прицелами, телескопами и т. д." , – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное. Но в этом случае Луна находится дальше от Земли и не закрывает полностью Солнце.

Ранее мы сообщали, что только не влияет на нашу жизнь. В огромном списке различных факторов не последнее место занимает расположение небесных тел и различные астрономические явления, в том числе солнечные и лунные затмения. Ежегодно может быть от 4 до 7 затмений. Узнайте, когда состоятся лунные и солнечные затмения в 2021 году и как они скажутся на нашей жизни.