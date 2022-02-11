Количество пригородных поездов из Киева увеличилось: куда можно уехать

Поезда запустили 10 февраля / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" возобновили курсирование двух пар пригородных электропоездов, которые соединяют Киев и Коростень.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Как будут ездить поезда

Электропоезд №6601 Борщаговка — Коростень отправляется со станции Борщаговка в 03:35, а прибывает в Коростень в 07:02. Обратно он отправляется из Коростеня под номером №6620 в 08:45 и прибывает на станцию ​​Борщаговка в 12:45.

Поезд №6615 Киев-Пассажирский – Коростень отправляется из Киева в 15:18 и прибывает на станцию ​​Коростень в 18:52. Обратно он отправляется со станции Коростень под номером №6634 в 20:30 и прибывает в Киев в 23:42.

Почему ранее эти поезда отменили

Движение указанных поездов приостановили весной 2020 из-за пандемии COVID-19. Сейчас есть большой спрос на это направление, поэтому "Укрзализныця" решила возобновить их курсирование.

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В "Укрзализныце" показали, как устанавливают новый подъемник на киевском вокзале

В Киеве начали монтаж главного эскалатора страны на Центральном ж/д вокзале. В начале февраля стартовали работы по установке каркаса нового подъемника.

Подъемник состоит из элементов: лестницы, перил, балюстрады и т.д. Так вот, из-за большого совокупного веса всех элементов они монтируются постепенно. Каркас – это некая точка опоры для элементов подъемника.

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