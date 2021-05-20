Колония для малолеток и улетающий в небо слон: все о местности, где идет пресс-конференция Зеленского

У местности, где 20 мая президент встречается с журналистами, интересная история. Что известно о Нивках

Местность, где проходит пресс-конференция Зеленского. Коллаж "Сегодня"

В Киеве проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Ее организовали в нестандартном месте – улица Академика Туполева, 1 ГП "Антонов". Повод понятен. Здесь "родились" все легендарные самолеты, в том числе гордость страны – легендарная "Мрія".

Сайт "Сегодня" выяснил чем, кроме самолетов примечательны Нивки.

Прежде всего райончик богат станциями метро. Их тут аж три – "Нивки", "Святошин" и "Берестейская". Рядом – Авиагородок и аэродром Святошин.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Авиапарк царя

В дореволюционное время на территории Авиагородка размещались авиационные парки царской армии и мастерские по ремонту авиатехники. На базе этих мастерских был основан Киевский авиационный завод "Авиант". В Авиагородке в 1947-1984 годах проживал легендарный авиаконструктор Олег Антонов.

Нестеров и мертвая петля

На Святошинском аэродроме испытывали свои аппараты летчик Петр Нестеров и ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский. Кстати, 9 сентября 1913 года в небе над Киевом Нестеров выполнил свою легендарную "мертвую петлю". Правда, он показал свой трюк над Сырецким аэродромом. А в 1989 году, на проспекте Победы, 100, напротив завода им. Антонова был установлен памятник воздушному асу.

Фото: Интересный Киев

Эльдорадо и Фузики

Издавна это место славилось густыми лесами и зажиточными хуторами. Нивки располагались далеко от Киева, хотя уже давно стали его частью.

А вот само название Нивки появилось благодаря братьям Семену и Виктору Фузикам, которым принадлежали эти земли. Обитали они в соседних Беличах, где протекает река Нивка. Скорей всего они и перенесли название родной реки на Фузиковские земли и урочище Фузиковку. Кстати, у братьев была ферма "Нивка" и они владели кирпичным заводом на Шулявке.

На плане Киева, составленном в 1902 году местность изобилует хуторами Свято-Троицкого монастыря, князя Васильчикова, генеральши Самойловой, дворянина Волейко, известного киевского аптекаря Марцинчика. Дачи носили тогда изысканные названия, например, "Сант-Мари". Также тут действовало развлекательное заведение "Эльдорадо".

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Колония на Нивках

В конце 19 века на территории Нивок действовала колония для малолетних преступников, воров и беспризорников. До этого она 8 лет существовала в Рубежовке.

На Нивках колония разместилась в районе нынешних улиц Невской и Александровской. Там построили двухэтажный админкорпус и несколько одноэтажных зданий. В них жили и работали малолетние уголовники. Они шили обувь, работали кузнецами, слесарями, отливали чугун. "Выпускники" колонии без проблем устраивались на работу в Киеве. Существовала колония на пожертвования от зажиточных киевлян и меценатов. Киевляне явно были не рады такому соседству. Вокруг воспитанников колонии часто возникали скандалы. Например, в 1911 году газетчики обвинили их в создании публичного дома на улице Златоустовской.

Слон улетает в небо

Сама улица Туполева длинная – более 3 километров. Вдоль нее немало жилых домов советской постройки, расположены школы, детские садики, стадион.

С недавних пор серые стены домов начали украшать яркими муралами.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На торце дома по улице Туполева, 7-б нарисован слон, который мечтает. А его мечта – научиться летать, используя сотни разноцветных воздушных шариков, за которые он держится. Автор работы, художник Александр Корбан, создал мурал в 2015 году и посвятил его мечтам. Чтобы найти этот рисунок, нужно пройтись по улице Туполева к дому №5 и полюбоваться гигантским арт-объектом в виде стакана с разноцветными карандашами.

Девочка с расческой

Необычный мурал находится на улице Академика Туполева, 3.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На нем изображена маленькая девочка в ярко-желтом платье, которая стоит в маминых туфлях и весело поет в расческу. Мурал погружает жителей в яркие детские воспоминания и мечты с 2015 года.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на территории завода "Антонов" по случаю второй годовщины своего президентства.