Конопли на 8 млн: под Киевом мужчина выращивал в подвале дома наркотики (фото)

Под Киевом мужчина выращивал в подвале дома коноплю. Фото: Нацполиция
В Киевской области злоумышленник в подвале собственного дома устроил два помещения под выращивание наркотических растений в искусственных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Незаконно выращивал коноплю 54-летний житель села Петрушки Бучанского района.
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"Нарколабораторию по выращиванию конопли он устроил в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки", – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Копы обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.
Фото: Нацполиция
Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около восьми миллионов гривен.
Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса, легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.
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