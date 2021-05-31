Конопли на 8 млн: под Киевом мужчина выращивал в подвале дома наркотики (фото)

Подвал был оборудован датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки

Под Киевом мужчина выращивал в подвале дома коноплю. Фото: Нацполиция

В Киевской области злоумышленник в подвале собственного дома устроил два помещения под выращивание наркотических растений в искусственных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Незаконно выращивал коноплю 54-летний житель села Петрушки Бучанского района.

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"Нарколабораторию по выращиванию конопли он устроил в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки", – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Реклама

Копы обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.

Фото: Нацполиция

Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около восьми миллионов гривен.

Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса, легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.