Конструкции костела ничего не угрожает. В полиции рассказали о последствиях пожара

По предварительным данным, несущие перекрытия не пострадали / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский костел Святого Николая, в котором накануне произошел пожар, серьезно не пострадал. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает информационное агенство "Интерфакс-Украина".

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", – поделился Монастырский с журналистами.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

"Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", – подчеркнул он.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

На место также прибыл министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Благодаря оперативной реакции ГСЧС удалось избежать значительных повреждений здания. Костелу ничего не угрожает. Однако есть мучительная потеря – уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие. А мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ", – написал он.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Кроме того, посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара.

"Заместитель посла Польши в в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", – говорится в сообщении посольства.

Что говорят в ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в 21:49, а локализовать его удалось в 22:41.

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения пожара устанавливается. По информации епископа Виталия Кривицкого причиной пожара могло стать возгорание в музыкальном органе.

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