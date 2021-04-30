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Коронавирус в Киеве: за сутки более 800 новых случаев, 24 умерших (карта)

30 апреля, 12:12

Ольга Кравченко

Самое большое количество заболевших на этот раз в Дарницком районе

В Киеве за последние сутки 868 новых случаев коронавируса. Всего в столице 195 498 подтвержденных случаев.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

За сутки было 24 летальных случая от вируса, а всего – 4591.

92 человека с коронавирусом госпитализировали. 197 оказались в медучреждении с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также 1146 преодолели коронавирус, всего – 123 977.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки обнаружили 940 новых случаев инфицирования СOVID-19.

Видео: Сегодня

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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