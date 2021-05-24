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Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили 125 новых случаев (карта)

24 мая, 12:27

Виктория Барановская

В больницу с коронавирусом попали 22 человека, а еще 68 жителей Киева находятся в медучреждениях с подозрением на COVID-19

По состоянию на утро, 24 мая, в Киеве зафиксировали 125 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

Из них 22 человека были госпитализированы, еще 68 жителей Киева попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В сутки шесть человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 5023. 23 мая 1959 людей выздоровели и побороли коронавирус, а в целом – 146 931.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (58), Святошинском (21) и в Соломенском (19).

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За время пандемии в Киеве обнаружили 204 276 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Шевченковском районе

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинском.

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