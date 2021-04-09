Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1864 новых случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1864 новых случаев коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 423,

Дарницком – 363,

Днепровском районе – 269.

"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, – неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек – 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", – сообщил Кличко.

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Среди заболевших:

1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет.

732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 62 медика. Это самое большое количество больных за сутки медработников от начала пандемии.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19. А также – 479 больных – с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 635 человек.

А выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

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