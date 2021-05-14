Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили 681 новый случай (карта)

В пятницу, 14 мая, в Киеве зафиксировали 681 новый случай коронавируса.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 402 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;
- 260 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 8 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.
Из них 88 больных коронавирусом госпитализировали в столичные медучреждения, еще 144 – попали в больницы с пневмониями и подозрением на COVID-19.
За прошедшие сутки 22 человека умерли от коронавируса, а в целом – 4905. 13 мая 848 человек выздоровели от COVID-19, а за время пандемии – 130 961 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (128), Шевченковском (115) и в Соломенском (110).
Всего в Киеве уже 201 209 человек заболели коронавирусом.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины намерен продолжить адаптивный карантин в Украине до августа. Смягчения будет возможно только после того, как будет вакцинировано большинство украинцев.
Новости на эту же тему: