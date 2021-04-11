Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 697 новых случаев

За сутки 42 летальных случая от вируса

По состоянию на утро 11 апреля в Киеве еще 697 человек заболели COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

431 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;

243 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет;

11 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет.

Госпитализировали 71 человека, который заболел коронавирусом. Еще 408 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19.

За последние сутки 236 человек победили болезнь, а в целом выздоровели 11 068. 10 апреля 42 человека умерли от коронавируса, а в целом – 3890.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).

Всего в Киеве зафиксировали уже 176 569 случаев заболевания.

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