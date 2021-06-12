Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили более 200 новых случаев (карта)

Девушка отдыхает в киевском парке во время карантина / Фото: Getty Images
По состоянию на 12 июня в Киеве зафиксировали еще 215 новых случаев коронавируса.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет;
- 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет.
Из них 11 человек госпитализировали в медучреждения столицы с коронавируса, еще 22 человека госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За минувшие сутки 3 человека умерли от коронавируса, а всего – 5147. В столице 1955 человек выздоровели от коронавируса, а всего – 194 931.
Всего за время пандемии в столице уже 210 735 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (42), Дарницком (35) и в Оболонском (34).
Ранее мы сообщали, что вся Украина уже в "зеленой зоне". При этом заболеваемость продолжает падать, а больницы закрывают ковидные отделения. То же самое происходит в странах Европы.
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