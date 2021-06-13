Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили менее 100 новых случаев (карта)

В столице за прошедшие сутки пять человек скончались от коронавируса, а 158 жителей Киева выздоровели и победили болезнь

Как правильно носить маску в жару / Фото: Reuters

По состоянию на утро, 13 июня, в Киеве обнаружили 114 новых случаев коронавируса.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

67 женщин в возрасте от 19 до 79 лет;

43 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет;

4 мальчика от 6 до 15 лет.

Из них 8 человек госпитализировали в медучреждения столицы, а еще 41 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За минувшие сутки пять человек скончались от коронавируса, а в целом зафиксировали уже 5152 смерти. Выздоровели и победили болезнь 12 июня 158 человек, а всего 195 089.

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За время пандемии коронавирусом заболели 210 849 человек.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (23), Днепровском и Дарницком (по 14), в Соломенском (13).

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолели, поэтому соответствующее предложение поступит от правительства.

Также напомним, вся Украина стала "зеленой". Минздрав обновил зоны карантина.

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