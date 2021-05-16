Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили менее 200 новых случаев

В столичные больницы попали 35 больных COVID-19, еще 114 человек госпитализировали с пневмонией или подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки в столице 21 человек умер от последствий коронавируса.

По состоянию на утро 16 мая в Киеве зафиксировали еще 137 новых случаев коронавируса.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет;

55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет;

4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 15 лет.

Из них 35 человек госпитализировали в медучреждения столицы с коронавирусом, а еще 114 жителей Киева попали в больницы с подозрением на COVID-19.

За прошедшие сутки 21 человек умер от коронавируса, а в целом – 4940. Выздоровели в столице 369 человек, а за все время пандемии – 132 332.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (27), Дарницком (25) и в Святошинском (21).

Всего в столице зафиксировали уже 201 890 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 15 мая, обнаружили 3620 новых случаев коронавируса. Это на 3176 случаев меньше, чем днем ранее.