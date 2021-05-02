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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

2 мая, 11:42

Виктория Барановская

1 мая только один человек выздоровел от коронавируса, а в целом уже 124 435 жителей столицы победили болезнь

По состоянию на утро 2 мая в Киеве обнаружили еще 177 новых случаев коронавируса.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

Из них 34 человека были госпитализированы в медучреждения столицы, еще 151 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19.

В столице 17 человек умерли от коронавируса за сутки, а за время пандемии коронавирус убил 4643 человека. Выздоровел и победил COVID-19 1 мая только один человек, а в целом – 124 435.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (36), Днепровском (25) и в Дарницком (22).

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По состоянию на 2 мая в Киеве зафиксировали уже 196 346 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

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