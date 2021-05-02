Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

По состоянию на утро 2 мая в Киеве обнаружили еще 177 новых случаев коронавируса.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
- 68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
- 7 девочек от 1 до 16 лет и 2 мальчика от 1 до 7 лет.
Из них 34 человека были госпитализированы в медучреждения столицы, еще 151 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19.
В столице 17 человек умерли от коронавируса за сутки, а за время пандемии коронавирус убил 4643 человека. Выздоровел и победил COVID-19 1 мая только один человек, а в целом – 124 435.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (36), Днепровском (25) и в Дарницком (22).
По состоянию на 2 мая в Киеве зафиксировали уже 196 346 случаев коронавируса.
Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.
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