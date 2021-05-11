Версія українською
$ 27,76
33,49

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 12 летальных (карта)

11 мая, 12:13

Ольга Кравченко

Больше всего заболевших за последние сутки обнаружили в Святошинском районе

В Киеве за прошлые сутки 98 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на три случая меньше, чем сутками ранее. А всего подтвержденных случаев в столице 199 175.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

Реклама

За сутки было 12 летальных случаев от вируса – всего 4838. 20 госпитализированных больных с коронавирусом. 143 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также за сутки 51 человек преодолел коронавирус – всего 128 208.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

Новости на эту же тему:
Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама