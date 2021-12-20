Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 500 новых случаев, 11 летальных

В столице продолжают фиксировать новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 19 декабря в Киеве зафиксировано 497 новых случаев COVID-19. А всего в Украине за сутки – 2536, из них заболело детей – 250, медработников – 26.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в столице умерли 8019 человека. Летальных случаев за сутки – 11.
Кроме этого, 683 человек выздоровели за сутки, а всего – 299 228.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровенская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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