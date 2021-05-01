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Коронавирус в Киеве: за сутки почти 700 новых случаев, 35 умерших (карта)

1 мая, 10:38

Ольга Кравченко

Самое большое количество заболевших на этот раз в Дарницком районе

В Киеве за прошлые сутки 671 новых случаев заболевания коронавирусом. А всего подтвержденных случаев – 196 169.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За сутки 35 летальных случаев от вируса, а всего – 4626.

Кроме того, за сутки 69 ковид-больных госпитализировали. Также 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

457 преодолели коронавирус – всего 124 434.

Ранее мы писали, что в Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19.

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Источник: Сегодня

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