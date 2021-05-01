Коронавирус в Киеве: за сутки почти 700 новых случаев, 35 умерших (карта)

В Киеве за прошлые сутки 671 новых случаев заболевания коронавирусом. А всего подтвержденных случаев – 196 169.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 201,
- Святошинском – 88,
- Деснянском – 80.
Заболели:
- 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет,
- 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,
- 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.
За сутки 35 летальных случаев от вируса, а всего – 4626.
Кроме того, за сутки 69 ковид-больных госпитализировали. Также 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
457 преодолели коронавирус – всего 124 434.
Ранее мы писали, что в Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19.
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