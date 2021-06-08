Коронавирус в Киеве. За сутки выявили 700 новых случаев

За последние сутки от COVID-19 скончался один житель столицы, а с начала эпидемии болезнь унесла жизни 5132 жителей Киева – свежие данные

Коронавирус отступает. / Фото: Getty Images

В Киеве за минувшие сутки выявили 700 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 209 825 человек.

За сутки заболели:

392 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

245 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

29 девочек от 1 месяца до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 44 пациента, инфицированных коронавирусом, и 25 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском – 153, Соломенском – 137 и Дарницком районах – 120.

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Отмечается, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончался один человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 5132 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев.

Также напомним, как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине.

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