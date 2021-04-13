Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 1500 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 3974 летальных случая от вируса

В Киеве за минувшие сутки выявили 1503 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 178 609 человек.

По данным мэра, 13 апреля в Киеве заболели:

851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;

591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет;

29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 146 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 491 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 378, Днепровском – 250 и Деснянском – 160.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 42 человека. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 3974 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине от коронавируса вакцинировались более 388 человек.