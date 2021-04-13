Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 1500 новых случаев (карта)

В Киеве за минувшие сутки выявили 1503 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 178 609 человек.
По данным мэра, 13 апреля в Киеве заболели:
- 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;
- 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет;
- 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.
В киевские больницы пришлось госпитализировать 146 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 491 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.
Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 378, Днепровском – 250 и Деснянском – 160.
Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 42 человека. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 3974 жителей столицы.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Украине от коронавируса вакцинировались более 388 человек.
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