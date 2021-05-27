Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 400 новых случаев

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 5055 жителей столицы – в мэрии опубликовали свежие данные

Парочка отдыхает на лавочке во время карантина в столице.

В Киеве за минувшие сутки выявили 454 новых случая инфицирования COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 205 517 человек.

За сутки заболели:

276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;

155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

6 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 33 пациента, инфицированных коронавирусом, и 99 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

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Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском – 130, Святошинском – 91 и Голосеевском районах – 81.

Отмечается, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 11 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 5055 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине.