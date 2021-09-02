Коронавирус в Киевской области. Карантин могут усилить уже скоро – эксперты

В столице могут усилить карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина оказалась на грани выхода из зеленой зоны из-за ухудшения ситуации с коронавирусомв стране. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения. В Киевской области, например, коэффициент выявления случаев преобладает рекомендованные ВОЗ 5%, которые означают, что заболеваемость находится под контролем.

Об этом говорится в прогнозе экспертов Киевской школы экономики.

На прошлой неделе таких регионов было шесть. Но сегодня их уже 11 – это Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные 24 региона находится в зоне повышенного риска возгорания.

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"Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще остается контролируемой, однако заболеваемость набирает обороты. Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в + 5%, сейчас мы наблюдаем обновления увеличение темпов госпитализации до + 15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленных карантина в первой половине сентября 2021 года имеют повышенную вероятность", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Откуда взялась "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", для южноафриканского – "Бета", а для индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.

"Дельта", в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.