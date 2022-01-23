Кратчайший путь для вторжения РФ: будет ли Украина защищать Чернобыль

Украинские военные должны защищать зону отчуждения / Фото: Коллаж: Сегодня

Чернобыльская зона на севере Украины все еще настолько радиоактивна, что кажется, это последнее место на Земле, которое кто-либо хотел бы завоевать. Но в случае вторжения России эту зону нужно защищать.

Об этом пишет The New York Times.

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Путь в Киев через Чернобыль

В то время как большая часть внимания вокруг потенциального вторжения России сосредоточена на наращивании войск и ежедневных боевых действиях на востоке, кратчайший путь из России в столицу Украины Киев лежит с севера. И он проходит через изолированную зону вокруг Чернобыльской АЭС.

В одном из несоответствий войны это делает Чернобыль территорией, которую, по мнению Украины, ей необходимо защищать, вынуждая свои вооруженные силы развертывать силы безопасности в жутком и все еще радиоактивном лесу, где у них есть оружие и оборудование для обнаружения радиационного облучения.

Украинские силы в зоне отчуждения

Украинских сил в районе, известном как Чернобыльская зона отчуждения, будет недостаточно, чтобы отразить вторжение, если оно произойдет.

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"Мы собираем информацию о ситуации на границе и передаем ее спецслужбам Украины", — сказал Шахрайчук.

Радиоактивные вещества

Концепция Чернобыльской зоны отчуждения, созданная советскими властями три десятилетия назад, заключалась в том, чтобы путем изоляции ограничить смертность от аварии на атомной станции.

Радиоактивные частицы, оставшиеся в почве или застрявшие под защитной конструкцией разрушенного реактора, пока они медленно распадаются, не представляют большой опасности для солдат, пока эти солдаты не задерживаются в сильно облученных районах. Но земля должна быть заброшена, в некоторых местах на сотни лет.

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Угроза вторжения в Украину остается

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.

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