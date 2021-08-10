Крищенко продолжает руководить полицией Киева: что говорят о его приемнике

На снимке слева Андрей Крищенко, справа - Иван Выговский. Фото: коллаж "Сегодня"

Вокруг поста руководителя полиции Киева продолжают накалятся страсти. На прошлой неделе появилась информация об отставке Андрея Крищенко, который руководит полицией Киева с декабря 2015. Теперь ходят слухи, что его на этом посту сменит полковник Иван Выговский, который на данный момент возглавляет полицию Полтавской области.

В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что Андрей Крищенко никуда не уходит и по-прежнему возглавляет ГУ НП Киева.

"Руководитель полиции Киеве не изменился. Андрей Евгеньевич Крищенко по-прежнему на работе, в данный момент он на месте. Работаем как обычно. Если будут какие-то изменения, будем о них сообщать на официальном сайте Национальной полиции", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе полиции Киева.

О возможном назначении Ивана Выговского в пресс-службе ГУ НП Киеве тоже не слышали.

"Нам неизвестно откуда подобная информация о приемнике. Пока это только слухи. Андрей Крищенко продолжает руководить полицией Киева. Если будут какие-то изменения, мы будем о них информировать общественность", – сообщили нам в полиции.

Кто такой Иван Выговский

Выговский Иван Михайлович родился на Житомирщине, 26 марта 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского городского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

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