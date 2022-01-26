Сносят здание и деревья. В Киеве крушат территорию ж/д института (фото)

В столице уничтожают железнодорожный институт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева очевидцы заметили, что территорию ж/д института уничтожают неизвестные. Он находится на пересечении улиц Огиенко и Брюллова.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

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"Территория ж/д института. Уничтожают не только здание, но и деревья. Интересно, ради чего", – пишут в Сети.

На территории стоит строительный кран / Фото: Киев без цензуры

На фото видно, как ковшом ломают стены здания.

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Деревья тоже "попали под раздачу" / Фото: Киев без цензуры

В Киеве рассыпаются здания на Крещатике

Некоторые здания не нужно сносить. В последнее время в городе все чаще фиксируют саморазрушение фасадов зданий 1950-х годов в ансамбле Крещатика, Прорезной, Большой Васильковской.

"Разрушение началось еще до независимости. Еще в 1980-е с фронтона кинотеатра "Киев" демонтировали фигуру богини Ники, а в 1989-м обрушился портал Почтамта и похоронил под собой 13 человек. После этого разобрали подобный портал жилого дома Крещатик, 17 (со стороны Макдональдса). Также во время реконструкции Крещатика в 1998 году с фасадов Пассажа, домов 23 и 27 сняли декоративные скульптуры" , – говоритглава Рады по урбанистике Киева Виталий Селик.

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