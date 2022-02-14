Куда бежать во время вторжения? Где в Киеве искать бомбоубежища (карта)

В городе есть четкий план эвакуации населения / Коллаж "Сегодня"

В Киеве есть более 500 хранилищ, а также 4500 сооружений двойного использования в случае вторжения РФ в Украину. Также в городе есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.

Сайт "Сегодня" собрал всю необходимую информацию по бомбоубежищам в столице.

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Сколько всего укрытий в городе

В Киеве находится более 500 хранилищ. Однако они расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников.

Также есть около 4500 сооружений двойного использования. В них могут, в случае чрезвычайной ситуации, укрыться жители города. Это может быть:

подземные паркинги,

подземные переходы,

углубленные станции метро,

​​подвалы,

полуподвалы.

"Сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Однако в случае чрезвычайной ситуации в заведениях должны открыть двери и предоставить защиту населению", – говорят в КГГА.

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Где находятся укрытия

В КГГА создали специальную карту, где отметили точки в которых находятся бомбоубежища. Видно, что укрытие есть в большинстве районов.

Как будет проходить эвакуация киевлян

В случае начала военной агрессии со стороны России, в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.

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"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Метро как бомбоубежище

10 минут – именно столько будет открыта дверь метрополитена в случае нападения. Позже внутрь не впустят никого. Будут размещать людей прямо на перроне. При критической необходимости даже в туннелях. В них также есть туалеты и вентиляция.

Именно тоннелями можно будет добраться до другой остановки, если выходы заблокируют. В общей сложности одна станция сможет принять до двух тысяч киевлян. Впрочем, всего на 48 часов – таковы правила безопасности.

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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