Куда бежать во время вторжения? Где в Киеве искать бомбоубежища (карта)

В городе есть четкий план эвакуации населения / Коллаж "Сегодня"
В Киеве есть более 500 хранилищ, а также 4500 сооружений двойного использования в случае вторжения РФ в Украину. Также в городе есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.
Сайт "Сегодня" собрал всю необходимую информацию по бомбоубежищам в столице.
Сколько всего укрытий в городе
В Киеве находится более 500 хранилищ. Однако они расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников.
Также есть около 4500 сооружений двойного использования. В них могут, в случае чрезвычайной ситуации, укрыться жители города. Это может быть:
- подземные паркинги,
- подземные переходы,
- углубленные станции метро,
- подвалы,
- полуподвалы.
"Сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Однако в случае чрезвычайной ситуации в заведениях должны открыть двери и предоставить защиту населению", – говорят в КГГА.
Где находятся укрытия
В КГГА создали специальную карту, где отметили точки в которых находятся бомбоубежища. Видно, что укрытие есть в большинстве районов.
Как будет проходить эвакуация киевлян
В случае начала военной агрессии со стороны России, в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.
"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – сказал мэр столицы Виталий Кличко.
Метро как бомбоубежище
10 минут – именно столько будет открыта дверь метрополитена в случае нападения. Позже внутрь не впустят никого. Будут размещать людей прямо на перроне. При критической необходимости даже в туннелях. В них также есть туалеты и вентиляция.
Именно тоннелями можно будет добраться до другой остановки, если выходы заблокируют. В общей сложности одна станция сможет принять до двух тысяч киевлян. Впрочем, всего на 48 часов – таковы правила безопасности.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.
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