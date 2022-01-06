Куда пойти на Рождество в Киеве: мы собрали ТОП-10 развлечений

В Киеве можно весело отметить Рождество. Фото: коллаж "Сегодня"

На Рождество в Киеве запланировано множество интересных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Вас ожидают выставки, фестивали и концерты с песнями и танцами.

Куда пойти в столице на святой праздник – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Ледовое шоу "Секрет Зуву"

Вас ожидает уникальное представление с героями киносаги о фантастических зверях, а также ледовый балет, фигуристы, воздушные акробаты и безумные трюки. Где и когда: с 18 декабря по 16 января, 19:00-21:00, OSOCOR RESIDENCE. Стоимость: от 400 грн.

"Новогодняя сказка" в парке "Киевская Русь"

Вас ждет интересная рождественская программа – конно-трюковой театр, бои на средневековых мечах, фаер-шоу и многое другое. Также гости могут попробовать различные вкусности и согревающие напитки.

Реклама

"Новогодняя сказка" в парке "Киевская Русь"

Рождественский концерт

В Национальной опере Украины состоится праздничный концерт, где прозвучит музыка Моцарта, Чайковского, Россини, Бизе, Штрауса, Оффенбаха. Начало – в 19:00. Стоимость – от 200 грн.

Реклама

Рождественские истории Киева

В Музее истории Киева есть возможность посмотреть выставку рождественских экспонатов. Среди них – винтажные украинские и зарубежные открытки, коллекции елочных игрушек и многое другое. Стоимость – 70 грн.

Рождественско-новогодняя выставка

На этой выставке можно больше узнать об особенностях украшения жилья в праздник, традиционной одежде украинцев, рецептах древних блюд. Где и когда: 1-16 января, 10:00-17:00, Творческий центр "Шоколадный домик".

Рождественский фестиваль

Вы сможете посетить рождественскую ярмарку, мастер-классы по изготовлению пряников и украшений, а также вас ожидают танцы, песни и различные вкусности. Где и когда: 6-7 января, 16:00-22:00, PEPPER'S CLUB. Вход свободный.

Новогодняя 3D сказка-мюзикл "Алиса в Стране Нового года"

Вы сможете увидеть представление с любимыми литературными героями: Шляпником, Кроликом, Котом и девочкой Алисой. Где и когда: 7 января, 19:00, Киевский планетарий. Стоимость: от 300 грн.

Каток

Также на Рождество вместе с родными можно выбраться на каток. В Киеве они установлены не только возле Офиса президента и главной елки Украины:

Крытый каток в ТРЦ "Dream Yellow"

Крытая ледовая арена "Ледниковый период" с кафе

Каток арт-завода "Платформа" под открытым небом с ярмарками

Каток в Киеве. Фото: Информатор

Добропарк

Добропарк открыт для всех желающих ежедневно с 11:00 до 20:00. Стоимость: 350 гривен, для льготников – 250 гривен. Вы сможете прогуляться по парку и даже побывать в резиденции Доброчара.

Добропарк. Фото: пресс-служба

ВДНХ

На ВДНХ работает фестиваль "Зимова країна". Там есть зимний городок с развлечениями и различными локациями, катком, резиденцией Санты и Рождественской фабрикой мечты.

ВДНХ. Фото: Пронедра

Ранее мы писали: